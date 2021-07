Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall beim Ausparken

Bad Salzungen (ots)

In der Albert-Schweizer-Straße in Bad Salzungen kam es Dienstagmorgen zu einem Parkplatzunfall. Eine 34-jährige Polo-Fahrerin übersah beim Ausparken den hinter ihr befindlichen Dacia und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. An beiden PKW entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell