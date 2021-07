Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrrad entwendet

Suhl (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Zeit von Sonntag- bis Montagabend in einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Karl-Marx-Straße in Suhl ein. Er entwendete anschließend ein Mountainbike der Marke "B-Twin". Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des Rades geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

