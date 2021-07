Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Im Zaun gelandet

Fehrenbach (ots)

Eine 55-jährige VW-Fahrerin befuhr Montagvormittag die Talstraße in Fehrenbach in Richtung Heubach. Sie kam plötzlich nach links von der Fahrbahn ab und prallte danach an vier Betonpfeiler und einen Holzzaun. Den Angaben der Autofahrerin nach wich sie einem freilaufenden Schäferhund aus, welcher über die Straße lief. Verletzt wurde die 55-Jährige nicht, es blieb bei Sachschäden.

