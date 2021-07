Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Garagen aufgebrochen

Hirschbach (ots)

Bislang unbekannte Täter machten sich in der Zeit von Sonntagnacht bis Montagvormittag an insgesamt vier Garagen eines Garagenkomplexes im Dambachweg in Hirschbach zu schaffen. Ohne etwas zu entwenden, verschwanden sie nachdem sie die Tore aufgebrochen hatten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell