Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hochwertiges Werkzeug aus PKW entwendet

Schmalkalden (ots)

Aus einem Firmenfahrzeug, welches übers Wochenende in der Haargasse in Schmalkalden abgestellt war, entwendeten Unbekannte Werkzeug im Wert von knapp 10.000 Euro. Hierzu schlugen die Langfinger die Seitenscheibe des PKWs ein und nahmen einen Werkzeugkoffer und einen Lederkoffer mit einem elektonischen Meßgerät für Satelittentechnik an sich. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern bzw. zum Verbleib des entwendeten Werkzeuges geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

