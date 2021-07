Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brandfall in Völkershausen

Völkershausen (ots)

In Völkershausen zündete eine Personengruppe Sonntagnachmittag einen Sprengkörper und warf diesen in einen Müllcontainer am Sportplatz und entfernte sich anschließend mit dem Auto. Zwei Täter konnten jedoch in unmittelbarer Nähe durch die eingesetzten Polizisten angetroffen werden. Am Container entstand erfreulicherweise kein Schaden. Lediglich der darin befindliche Inhalt brannte ab. Die Ermittlungen zu allen Tatbeteiligten dauern noch an. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

