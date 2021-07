Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall beim Abbiegen

Hildburghausen (ots)

Eine 19-jährige VW-Fahrerin befuhr Sonntagabend die Römhilder Straße in Hildburghausen und wollte an einer Kreuzung nach links in die Häselriether Straße abbiegen. Die für sie gültige Ampel zeigte zwar grün, doch sie hätte beim Abbiegen dem entgegenkommenden PKW die Vorfahrt gewähren müssen. Dies tat die 19-Jährige nicht und so stießen beide Fahrzeuge im Kreuzungsbereich zusammen. Ein Schaden von ca. 20.000 Euro entstand und drei Personen mussten zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell