Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall Motorrad/PKW

Andenhausen/Zitters (ots)

Ein Verletzter und ein Totalschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntagnachmittag auf der Strecke zwischen Andenhausen und Zitters. Ein 24-jähriger Motorradfahrer kam in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden PKW. Der 24-Jährige wurde aufgrund seiner Verletzungen ins Klinikum gebracht. An seiner Yamaha entstand Totalschaden.

