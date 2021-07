Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Beschädigtes Fahrzeug

Schmalkalden (ots)

In der Zeit von Mittwoch bis Sonntag verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Garage in der Hammerstraße in Schmalkalden. Hierzu steigen die Täter über ein Fenster ein. Glücklicherweise scheiterte der Versuch das dort untergestellte Fahrzeug zu entwendeten. Jedoch beschädigten die Täter sämtliche Anbauteile des Fahrzeugs und verursachten so einen Schaden von ca. 5.000 Euro .Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnumer 03693 591-0 bei der Polizei zu melden.

