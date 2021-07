Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Trunkenheitsfahrt

Suhl (ots)

Am Samstag, den 17.07.2021 gegen 01:30 Uhr missachtete der 20 jährige Fahrer eines PKW Renault das Rotlicht der Lichtzeichenanlage in der Gothaer Straße in Suhl. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahranfängers wurde eine Atemalkoholkonzentration von 0,58 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell