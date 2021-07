Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Berauschte Autofahrt

Meiningen (ots)

Die Polizei kontrollierte in der Nacht zu Freitag einen 20-jährigen BMW-Fahrer in der Leipziger Straße in Meiningen. Der freiwillig durchgeführte Drogenvortest reagierte positiv auf Kokain. Somit musste der Mann die Polizisten zur Blutentnahme ins Klinikum begleiten und erhält nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

