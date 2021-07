Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Toilettenhäuschen aufgebrochen

Oberhof (ots)

Ein unbekannter Täter brach in der Zeit von Dienstagnachmittag bis Donnerstagmorgen eine öffentliche Toilette auf dem Parkplatz am Rondell in Oberhof auf. Aus der Geldkassette entwendete er anschließend den Inhalt und verursachte einen Sachschaden von ca. 500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Polizei in Suhl zu melden.

