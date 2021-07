Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zaunslatten abgerissen

Hildburghausen (ots)

300 Euro Sachschaden verursachten unbekannte Täter an einem Zaun in der Römhilder Straße in Hildburghausen. Sie rissen in der Zeit von Mittwoch- bis Donnerstagmorgen mehrere Zaunslatten vom Zaun an einem Firmengrundstück ab. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Hildburghäuser Polizei zu melden.

