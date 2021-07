Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Hildburghausen (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer parkte am Donnerstag, 23:50 Uhr, rückwärts aus einer Parklücke in der Oberen Marktstraße in Hildburghausen aus und beschädigte dabei den hinter ihm parkenden BMW einer 30-Jährigen. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der Unbekannte in Richtung Marktplatz davon. Ein Zeuge hörten den Knall und sah schließlich nur noch einen roten Ford Focus davonfahren. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

