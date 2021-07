Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wohnwagen durchwühlt

Milz (ots)

Unbekannte verschafften sich widerrechtlich Zutritt zu einem Garten in der Obertorstraße in Milz. Dies teilte der 47-jährige Grundstücksbesitzer Mittwochnachmittag der Polizei mit. Die Täter knackten das Vorhängeschloss des Gartentores, um anschließend an den dort befindlichen Wohnwagen zu gelangen. Über ein eingeschlagenes Fenster drangen die Unbekannten in den Innenraum des Caravans ein und durchwühlten dort sämtliche Schränke. Ob die Täter etwas erbeuten konnten, ist bislang unklar. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden.

