Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugenaufruf - Diebstahl aus Metzgerei

Vachdorf (ots)

In der Nacht zu Mittwoch verschafften sich Langfinger Zutritt zu einer Metzgerei im Riethweg in Vachdorf. Nachdem diese eine Tür aufhebelten, gelangten sie in den Kassenbereich und entwendeten 500 Euro. Auch die Trinkgeldkasse wurde durch die Unbekannten geleert. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der 03693 591-0 zu melden.

