Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrügerische SMS

Landespolizeiinspektion Suhl (ots)

Derzeit versuchen Betrüger wieder an die Kontaktdaten Ihres Smartphones zu gelangen. Sie versenden SMS-Nachrichten, in welchen der Empfänger aufgefordert wird, einem Link zu folgen, um sich eine Sprachnachricht anzuhören. Glaubt man diesen Zeilen und klickt auf den Link, sitzt man schon in der Falle. Zum einen kann der Link zum Totalausfall des Telefons führen und zum anderen können die Betrüger im Hintergrund Ihre Kontakte abgreifen und unter dem Deckmantel Ihrer Handynummer Nachrichten versenden. In einem Fall aus Hildburghausen sind sage und schreibe über 2.200 SMS von einem Handy verschickt worden. Achten Sie unbedingt darauf, dem Link nicht zu folgen! Löschen Sie derartige Nachrichten sofort und lassen Sie sich nicht verunsichern. Sollte Ihnen ein Schaden entstanden sein, so informieren Sie die Polizei.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell