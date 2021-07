Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Aufgefahren

Bad Salzungen (ots)

Eine 27-jährige Autofahrerin befuhr am frühen Dienstagmorgen die Hersfelder Straße in Bad Salzungen in Richtung Leimbach. Im Bereich der Kreuzung zur Wildprechtrodaer Straße musste sie aufgrund eines Feuerwehrfahrzeuges, welches mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs war, halten. Der hinter ihr fahrende 51-jährige Renault-Fahrer bemerkte die Situation zu spät und fuhr auf. Glücklicherweise verletzte sich niemand, es blieb bei Blechschäden.

