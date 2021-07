Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wartehäuschen entglast

Suhl (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer beschädigten Mittwochabend gegen 22:30 Uhr die Scheiben eines Buswartehäuschens in der Straße "Am Himmelreich" in Suhl. Ein Zeuge hörte einen lauten Knall und sah einen Lichtblitz, was auf einen Feuerwerkskörper schließen lässt. Ein Schaden von ca. 1.500 Euro entstand. Unerkannt flüchteten die Täter anschließend, konnten aber wie folgt beschrieben werden: Täter 1: - ca. 190 Zentimeter groß, - ca. 30 Jahre alt Täter 2: - ca. 175 Zentimeter groß, - ca. 30 Jahre alt, - Glatze. Beide hatten einen großen braunen Hund und bei sich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Suhler Polizei zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell