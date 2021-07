Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrunkener Radfahrer

Steinbach-Hallenberg/Schmalkalden (ots)

Versehentlich wählte Mittwochabend ein 37-jähriger Mann den Polizeinotruf statt des Rettungsdienstes und teilte mit, nach einem Unfall dringend einen Arzt zu benötigen. Die Beamten ermittelten, dass der Anrufer von seiner Wohnanschrift aus telefonierte und so fuhren sie nach Steinbach-Hallenberg. Dort angekommen gab es jedoch keine Spur von dem Mann. Die Suche führte ins Krankenhaus nach Schmalkalden, wo er zwischenzeitlich aufgeschlagen war, sich aber selbst entließ. Beamte aus Meiningen fanden den Mann schließlich in Schmalkalden und ermittelten, dass er mit seinem Fahrrad in Steinbach-Hallenberg gestürzt war und sich dabei so verletzte, dass er medizinisch versorgt werden musste. Ein Alkoholtest zeigte 3,14 Promille, woraufhin er die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten musste.

