Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schlägerei im Park

Suhl (ots)

Im Park in der Schleusinger Straße in Hildburghausen kam es Dienstagabend zwischen mehreren Personen zu einer Schlägerei. Hierbei schlugen und traten mehrere Angreifer auf einen 37-Jährigen ein. Der Mann erlitt leichte Verletzungen und begab sich eigenständig ins Krankenhaus. Einer der Täter konnte durch die eingesetzten Beamten am Tatort festgestellt werden. Um weitere Auseinandersetzungen zu unterbinden, musste der 33-Jährige die Nacht in der Gewahrsamszelle verbringen. Die Ermittlungen zu den anderen Tätern dauern an. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Hildburghäuser Polizei unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell