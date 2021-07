Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Suhl (ots)

Eine 36-jährige VW-Fahrerin parkte Dienstagmorgen ihren Firmenwagen am rechten Fahrbahnrand in der Käthe-Kollwitz-Straße in Römhild. Nach verrichteter Arbeit stellte die Frau eine Beschädigung am linken Außenspiegel fest. Von dem Verursacher fehlte jedoch jede Spur. Zeugen, die Hinweise zum Unfallflüchter geben können, werden gebeten, die Polizei unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu kontaktieren.

