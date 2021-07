Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall

Gotthards/Ketten (ots)

Ein 21-Jähriger war Dienstagabend mit seinem PKW von Gotthards nach Ketten unterwegs. In einer Rechtskurve kam der Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und krachte in die Leitplanke. Der Mercedes-Fahrer konnte sein Auto unverletzt verlassen und muss sich nun lediglich um die Schäden am PKW und an der Leitplanke kümmern.

