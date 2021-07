Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorbildlich

Bad Salzungen (ots)

Montagnachmittag kam es zu einem Parkplatzunfall in der Werrastraße in Bad Salzungen. Ein 85-jähriger Skoda-Fahrer touchierte beim Wenden einen geparkten Renault. Durch den Zusammenstoß wurden beide PKW im Bereich des hinteren rechten Stoßfängers beschädigt. Da der Renault-Fahrer nicht vor Ort war, informierte der 85-Jährige die Polizei über den Unfall und kam somit seinen Pflichten als Unfallverursacher nach. Die Ermittlung zum Halter des beschädigten PKW dauern an.

