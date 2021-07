Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unbekannte Diebe

Meiningen (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Zeit von Samstagnachmittag bis Montagmorgen unberechtigt Zutritt zu einer Außenlagerfläche eines Baumarktes in der Leipziger Straße in Meiningen. Die Täter beschädigten hierbei eine Dachrinne, um so den Lagerplatz des Marktes betreten zu können. Angaben über die Höhe des Entwendungsschadens liegen derzeit noch nicht vor. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Meininger Polizei zu melden.

