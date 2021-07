Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Sportlerheim

Weitersroda (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach in das Sportlerheim auf dem Sportplatz in Weitersroda ein und entwendete lediglich eine Kunststoffdose. Festgestellt wurde die Tat Montagvormittag. Wann der Einbrecher aktiv war, ist noch nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zur Tatzeit und zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizei in Hildburghausen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell