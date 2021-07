Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brandfälle

Ettmarshausen (ots)

In der Salzunger Straße in Ettmarshausen kam es in der Nacht zu Montag gleich zweimal zu einem Brand. Eine aufmerksame Bürgerin meldete eine starke Rauchentwicklung, welche auf den Brand eines, auf dem Gelände eines Wanderzirkus, geparkten Campingwohnwagens zurückzuführen war. Die Kameraden der Feuerwehr löschten den komplett ausgebrannten Wohnanhänger. Nur wenige Stunden später erfolgte dort ein weiterer Einsatz. Dieses Mal stand ein ca. 10 Meter langer Wohntrailer in Vollbrand. Der durch die beiden Brände entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 26.500 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Kriminalpolizei Suhl geführt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

