Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Rucksack entwendet

Hildburghausen (ots)

Am Morgen des 10.07.2021, 08:30 Uhr wurde von einem 34 jährigem Mann aus Hildburghausen der Rucksack in einem Supermarkt in der Schleusinger Straße in Hildburghausen entwendet. Der Mann stellte seinen Rucksack bei Eintreten in das Geschäft ab und musste bei seiner Rückkehr das Fehlen der Tasche feststellen. Im Rucksack befanden sich diverse persönliche Gegenstände des Mannes.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685/7780.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell