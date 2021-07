Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrzeug beschädigt und davon gefahren

Brattendorf (ots)

In der Zeit vom 22.06.2021, 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr parkte eine 31 jährige aus Römhild ihren blauen Toyota Jaris auf dem Parkplatz des Auengrund Centers in Brattendorf. Später wurde sie am 07.07.2021 dann angesprochen und ihr mitgeteilt, dass ein grauer Pkw gegen ihr abgestelltes Fahrzeug rollte und so einen Schaden verursachte. Der Fahrzeugführer meldete den Unfall jedoch nicht und entfernte sich unerkannt. Durch den Zeugen konnte die Tatzeit auf 15:30 Uhr bis 16:00 Uhr eingegrenzt werden. Der Schaden am Toyota beläuft sich auf etwa 500 EUR.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685/7780.

