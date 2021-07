Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Pkw angefahren und abgehauen

Schleusingen/Hildburghausen (ots)

In der Zeit vom 09.07.2021, 01:30 Uhr bis 10.07.2021, 11:30 Uhr wurde am roten Suzuki einer 71 jährigen aus Hildburghäuserin ein Schaden verursacht. Der Verursacher verlies jedoch unerkannt die Örtlichkeit. Als mögliche Unfallstelle gibt die Frau den Markt in Schleusingen oder die Forststraße in Hildburghausen an, hier war der Pkw jeweils abgestellt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 800 EUR.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685/7780.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell