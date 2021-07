Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Reifen durch Steine beschädigt

Waldau (ots)

Am Freitag 09.07.202, gegen 07:20 Uhr war ein Mitarbeiter der Straßenaufsicht mit seinem Unimog damit beschäftigt den Grünstreifen zwischen Waldau und Langenbach zu mähen. Durch das Mähen sind mehrere große Steine auf der Fahrbahn gelandet. Kurze Zeit später befuhren ein 3er BMW und ein Ford Transit die Strecke und beschädigten sich an den Steinen jeweils einen Vorderreifen. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und es entstand je ein Sachschaden in Höhe von 500 EUR.

