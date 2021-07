Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall mit mehreren Verletzten

Fambach (ots)

Am Freitagmittag ereignete sich im Bereich Fambach ein Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Ein 31-jähriger, ortsunkundiger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw Ford die Ölmühle in Fambach aus Richtung Breitungen und beachtete dabei nicht den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Dacia. Bei der Kollision wurden beide Fahrer sowie ihre jeweiligen Mitfahrer leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, so dass es im Bereich der Unfallstelle für etwa 2 Stunden zu Beeinträchtigungen kam. Der starke und langanhaltende Dauerregen stellte sowohl die Polizei als auch die Rettungsdienste im Rahmen der Unfallaufnahme und Verkehrsregelung sowie der medizinischen Versorgung vor eine besonders anspruchsvolle Aufgabe.

