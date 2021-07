Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unachtsamkeit ausgenutzt

Meiningen (ots)

Am Samstagabend ging eine 20jährige Meiningerin in einem Supermarkt in der Werrastraße in Meiningen einkaufen. Im Bereich der Obst- und Gemüseabteilung stellte sie ihren Einkaufswagen ab und achtete nicht auf den Inhalt ihrer im Einkaufswagen abgestellten Tasche. Erst später stellte sie fest, dass ihr Handy aus der Tasche entwendet wurde. Das Handy hatte einen Wert von etwa 800 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell