Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: wechselseitige Körperverletzung in der Innenstadt

Meiningen (ots)

Am Samstagabend kurz vor Mitternacht gerieten mehrere Personen unterschiedlicher Nationalitäten zunächst in eine verbale Streitigkeit, die anschließend in eine handfeste Rangelei mit wechselseitigen Schlägen und Tritten endete. Weitere Passanten konnten die Streithähne beruhigen und bis zum Eintreffen der Polizei trennen. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme zeigte sich ein 21-jähriger Beteiligter derart uneinsichtig und aggressiv, dass er den Rest der Nacht zur Beruhigung in einer Zelle der Polizei verbringen musste. Da konnte er auch seinen Rausch (1,72 Promille) ausschlafen. Keine der beteiligten Personen musste medizinisch behandelt werden.

