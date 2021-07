Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Suhl (ots)

Am 09.07.2021, um 07.15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung An der Hasel / Am Sehmar. Dabei übersah ein 58jähriger Suhler das bevorrechtigte Fahrzeug einer 55jährigen Frau mit Hildburghäuser Kennzeichen. Bei der Kollision wurde die Frau leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenshöhe beträgt ca. 20000,- Euro (Totalschaden an beiden Fahrzeugen).

