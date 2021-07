Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorfahrt missachtet

Hildburghausen (ots)

Eine 33-jährige Opel-Fahrerin befuhr Donnerstagvormittag die Obere Allee in Hildburghausen in Richtung Nonneplatz. Sie missachtete die Vorfahrt eines Toyota-Fahrers und beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der Opel war so stark beschädigt, dass ein Abschlepper kommen musste. Verletzt wurde niemand.

