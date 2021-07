Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrug durchschaut

Friedelshausen (ots)

Ein Unbekannter rief Donnerstagnachmittag bei einer Familie in Friedelshausen an. Er gab sich als Enkel aus und informierte seine angeblichen Angehörigen, dass er in finanziellen Schwierigkeiten stecke. Er teilte mit, einen Unfall gehabt zu haben und nun die Werkstattrechnung nicht begleichen zu können. Die Angerufenen durchschauten den Betrugsversuch und das Telefonat endete. Reagieren Sie genauso umsichtig und lassen Sie sich nie auf solche Gespräche ein. Informieren Sie in jedem Fall die Polizei!

