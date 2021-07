Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auf und davon

Bad Salzungen (ots)

Eine VW-Fahrerin parkte Donnerstagabend ihr Fahrzeug in der Karl-Liebknecht-Straße in Bad Salzungen. Sie stieg aus und sicherte ihr Auto nicht ausreichend, so dass es anfing, sich selbstständig zu machen. Es rollte auf einen davor geparkten Ford und stand danach halb auf der Fahrbahn. Die Besitzerin konnte auch mit größter Mühe nirgends ausfindig gemacht werden. Der Fahrer des beschädigten Autos wollte nach der Unfallaufnahme wegfahren, was sich jedoch schwieriger gestaltete, denn ohne sein Fahrzeug wäre der VW einfach weitergerollt. So musste der Wagen kurzerhand abgeschleppt werden und die Besitzerin konnte es sich auf dem Gelände des Abschleppdienstes wieder abholen.

