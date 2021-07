Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Unterschönau (ots)

Mittwochnachmittag beschädigte ein 53-jähriger Traktorfahrer mit seinem Anhänger die Dachrinne eines Wohnhauses in der Schulstraße in Unterschönau. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne seine Personalien bei der 32-jährigen Anwohnerin zu hinterlassen. Die Polizisten konnten den Traktorfahrer in unmittelbarer Nähe antreffen. Dieser erhält nun eine Anzeige wegen Fahrerflucht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell