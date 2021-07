Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendiebstahl

Hildburghausen (ots)

Mittwochabend begab sich ein 46-Jähriger in einen Drogerie-Markt in Hildburghausen. Dieser entnahm Kosmetikartikel im Wert von ca. 60 Euro aus den Regalen und steckte sie in seine Hose. Als der Dieb den Markt verlassen wollte, stoppte ihn der aufmerksame Ladendetektiv. Der Langfinger erhält nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell