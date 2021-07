Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nochmal gut gegangen

Dermbach (ots)

Ein bislang unbekannter Mann meldete sich Mittwochvormittag telefonisch bei einer 71-Jährigen und versuchte unter betrügerischem Vorwand, 60.000 Euro zu ergaunern. Der Betrüger gab an, dass die Enkelin der 71-Jährigen an einem tödlichen Verkehrsunfall beteiligt sei und hierfür eine Kaution zu zahlen ist. Die Rentnerin war so überzeugt vom Wahrheitsgehalt der übermittelten Nachricht, dass sie sich auf den Weg zu ihrer Bank begab und erst von den Mitarbeiter davon abgebracht werden konnte, tatsächlich dieser Forderung nachzukommen. Die Polizei weist eindringlich daraufhin, bei Anrufen mit unterdrückter Nummer stets misstrauisch zu sein, auch wenn sich der Anrufer als Freund oder Bekannter ausgibt. Wenn Sie sich bei einem Anruf unsicher sind, lassen Sie sich die Nummer geben. Holen Sie sich anschließend Rat bei einem nahen Verwandten bzw. beenden Sie das Gespräch, wenn ihnen der Anruf merkwürdig vorkommt. Lassen Sie sich nicht zu Geldzahlungen überreden und melden Sie den Vorfall umgehend der Polizei.

