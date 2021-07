Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrraddieb

Suhl (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete in der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen ein Fahrrad, welches vor dem Hauseingang des 32-jährigen Geschädigten in der Martin-Luther-Straße in Bad Salzungen angeschlossen war. Der Dieb durchtrennte das Fahrradschloss und zog mit dem Drahtesel von dannen. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizei in Bad Salzungen zu melden.

