Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Defekte Leitung

Barchfeld-Immelborn (ots)

In der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochnachmittag wurde eine elektrische Leitung, welche über die Straße der Zukunft in Barchfeld-Immelborn verläuft, durchtrennt. Aufgrund der Höhe des angebrachten Kabels kommt hierfür möglichweise der Fahrer eines größeres Fahrzeug als Verursacher in Betracht. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Bad Salzunger Polizei unter der 03695 551-0 zu melden.

