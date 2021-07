Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrunkener Radfahrer

Schmalkalden (ots)

Mittwochabend befuhr ein 35-jähriger E-Bike-Fahrer entgegen der Einbahnstraße die "Stiller Gasse" in Schmalkalden. In einer scharfen Kurve stieß der Radfahrer mit einem entgegenkommenden BMW zusammen, wobei der Radler auf die Motorhaube geschleudert wurde und sich schwere Verletzungen zuzog. Ein Atemalkoholtest zeigte beim 35-Jährigen einen Wert von 1,25 Promille. Sowohl zur ärztlichen Behandlung als auch zur Blutentnahme wurde der Biker ins Krankenhaus gebracht. Laut Zeugenaussage befuhr der BMW-Fahrer die Strecke lediglich mit Schrittgeschwindigkeit, hatte jedoch keine Möglichkeit den Unfall zu verhindern. Zudem äußerte dieser Zeuge, dass der Radfahrer nicht nur den Lenker, sondern auch ein Bierglas während der Fahrt in der Hand hielt. Gegen ihn wird nun auch wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell