Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Missglückter Versuch

Hildburghausen (ots)

Montagabend versuchten bislang unbekannte Täter einen Kassenautomaten in der Tiefgarage in der Schlossparkpassage in Hildburghausen aufzubrechen. Glücklicherweise hatten die Täter keinen Erfolg. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden.

