Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrunkener Radfahrer

Hildburghausen (ots)

Mit 3,35 Promille befuhr ein 56-Jähriger Radfahrer Dienstagnachmittag den Kehrweg in Hildburghausen. Ein anderer Verkehrsteilnehmer war gezwungen auszuweichen, um einen Frontalzusammenstoß mit dem Radler zu verhindern. Dennoch blieb der alkoholisierte Biker an einem Außenspiegel eines geparkten Transporters hängen, stürzte und verletzte sich am Kopf, an den Armen und Beinen. Sowohl für die Blutentnahme als auch für die ärztliche Behandlung wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht. Anschließend sorgte der 56-Jährige für einen weiteren Einsatz. Nach medizinischer Erstversorgung im Klinikum sollte der Mann stationär aufgenommen werden. Hiermit war er jedoch nicht einverstanden und verließ die Klinik im weißen Kittel, mit verbundener Armbeuge und Kanüle im Arm. Nachdem die Polizei aufgrund eines Bürgerhinweises erneut auf den Plan gerufen wurde, erfolgte abermals die Einlieferung, um die Kanüle fachmännisch entfernen zu lassen. Der immer noch stark alkoholisierte Mann verließ das Krankenhaus danach auf eigenen Wunsch. Eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs muss der 56-Jährige nun in Kauf nehmen.

