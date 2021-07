Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Audi entwendet

Zella-Mehlis (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagabend einen Audi RS3 von einem Parkplatz in der Rennsteigstraße in Zella-Mehlis. Das neun Jahre alte Auto hatte noch immer einen Wert von ca. 30.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 zu melden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell