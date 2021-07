Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brandfall

Floh-Seligenthal (ots)

Zu einem Brandfall in einer Firma in der Straße "Die Aue" in Floh-Seligenthal kam es Dienstagmittag. Bei einem Arbeitsschritt entzündeten sich Öle. Ein Angestellter versuchte noch, die Flammen zu löschen, verletzte sich dabei aber leicht am Arm. Das Gebäude musste kurzzeitig evakuiert werden. Die Kameraden der Feuerwehr übernahmen die Löscharbeiten. Ein Schaden von ca. 15.000 Euro entstand.

