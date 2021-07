Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hab meinen Wagen vollgeladen

Meiningen (ots)

Ein 28-jähriger Mann begab sich Dienstagmittag in einen Lebensmittelmarkt in der Leipziger Straße in Meiningen. Er füllte seinen Einkaufskorb mit Waren im Wert von über 160 Euro und wollte das Geschäft anschließend, ohne zu bezahlen verlassen. Der Detektiv bemerkte das Vorhaben und stoppte die Diebestour. Eine Anzeige war die Folge.

