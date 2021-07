Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Autoteile ausgebaut

Suhl (ots)

Ein in der Simsonstraße in Suhl geparkter VW Golf wurde zum Objekt der Begierde unbekannter Täter. In der Zeit von Donnerstagabend bis gestern Morgen wurde das Fahrzeug fachmännisch geöffnet, anschließend ausgeschlachtet und sämtliche Einbauteile ausgebaut. Der Schaden beträgt ca. 5.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen.

